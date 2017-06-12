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День России отмечается 12 июня, поздравления президенту страны направил Александр Лукашенко

12.06.2017 - 13:30

Новости России. Один из главных государственных праздников отмечают 12 июня наши соседи – День России. Массовые народные гулянья и концерты проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Москвичей ждут фестивали, ярмарки и бесплатные экскурсии. Завершится праздник эффектным фейерверком – с Красной площади раздадутся около полутысячи залпов.

С Днем России президента Владимира Путина поздравил Александр Лукашенко. «В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов», – подчеркнул глава государства.

День России отмечается 12 июня

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