День рождения домовёнка Кузи и интервью с директором театра кукол: актуальные темы «Антенна-Телесемь» и «СБ. Беларусь сегодня»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ольга Пасияк.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ольга Пасияк.
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