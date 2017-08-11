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День строителя отметят в Беларуси 13 августа

11.08.2017 - 10:27

В эти выходные в Беларуси будет отмечаться профессиональный праздник – День строителя.  Гость программы «Утро. Студии хорошего настроения» – директор Открытого акционерного общества   «МИНСКПРОМСТРОЙ» Олег Дашкевич.

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