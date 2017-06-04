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День Святой Троицы отмечают православные верующие 4 июня

04.06.2017 - 13:23

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 4 июня один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. В храмах Беларуси проходят особые богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Священники служат в зеленых одеждах. Этот цвет церковь трактует как символ вечной жизни.

В своих молитвах верующие чествуют и прославляют Бога Отца, Сына и Святого Духа. Праздник считается днем рождения Церкви и отмечается с особой торжественностью. Традиционно на храмы и дома на Троицу украшают живыми цветами и ветвями деревьев.

День Святой Троицы отмечают православные верующие 4 июня

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