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День таможенника отмечают в Беларуси 20 сентября

20.09.2017 - 11:25

Новости Беларуси. С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов службы поздравил Президент Беларуси, отметив их большой вклад в социально-экономическое развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День таможенника отмечают в Беларуси 20 сентября

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