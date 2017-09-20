День таможенника отмечают в Беларуси 20 сентября

Новости Беларуси. С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов службы поздравил Президент Беларуси, отметив их большой вклад в социально-экономическое развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов службы поздравил Президент Беларуси, отметив их большой вклад в социально-экономическое развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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