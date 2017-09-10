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День танкиста отмечают в Беларуси

10.09.2017 - 14:11

Новости Беларуси. В календарь праздничных дат День танкиста внесен в знак признания выдающихся заслуг танковых войск в Великой Отечественной. Ведь именно на полях сражений написаны самые яркие страницы истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Битва под Москвой, Курск, Сталинград, «Багратион» – танковые формирования сыграли важнейшую роль в успехе крупнейших операций. Боевые традиции фронтовиков достойно продолжает и современное поколение защитников Отечества.

Чтобы отпраздновать профессиональный праздник, в нашу страну прибыли военнослужащие первой танковой армии России. Вместе с белорусскими коллегами в Слониме они почтили память погибших в Великой Отечественной и возложили цветы к танку-памятнику, который первым ворвался в оккупированный город.

День танкиста отмечают в Беларуси

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