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День Успения Богородицы отмечают верующие Беларуси

28.08.2019 - 09:22

Новости Беларуси. 28 августа – день Успения Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник – один из 12 самых больших в церковном году.

Богослужения священники сегодня совершают в голубых облачениях. Цвет символизирует небесную чистоту и непорочность. В церквях вспоминают о смерти Девы Марии и чудесной встрече в Иерусалиме 12 апостолов, которые похоронили мать своего учителя.

Предшествовал празднику пост, длившийся две недели. После Успения Пресвятой Богородицы наступает свадебная пора.

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Новости Беларуси.  Православные верующие отмечают Преображение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

Об истории и традициях праздника – репортаж Анастасии Аласании.

Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем. 19 августа – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень.

Подробнее – в видеоинформации.