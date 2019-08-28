День Успения Богородицы отмечают верующие Беларуси
Новости Беларуси. 28 августа – день Успения Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник – один из 12 самых больших в церковном году.
Богослужения священники сегодня совершают в голубых облачениях. Цвет символизирует небесную чистоту и непорочность. В церквях вспоминают о смерти Девы Марии и чудесной встрече в Иерусалиме 12 апостолов, которые похоронили мать своего учителя.
Предшествовал празднику пост, длившийся две недели. После Успения Пресвятой Богородицы наступает свадебная пора.
«Шествие иконы шло против течения». Минскому образу Богородицы – 519 лет: какие тайны хранит святыня
Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Преображение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас
Об истории и традициях праздника – репортаж Анастасии Аласании.
Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем. 19 августа – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень.
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