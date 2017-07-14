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День взятия Бастилии отмечается во Франции, поздравления направил Александр Лукашенко

14.07.2017 - 10:24

Новости Франции. Франция отмечает главный национальный праздник - День взятия Бастилии. По всей стране 14 июля пройдут масштабные торжества. Главные мероприятия ожидаются в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С минуты на минуту на Елисейских полях начнется военный парад. От Триумфальной арки к площади Согласия пройдут военнослужащие, курсанты и кавалеристы Республиканской гвардии. Вечером на Марсовом поле около Эйфелевой башни состоится концерт классической музыки. Завершит праздничное действо фейерверк.

С национальным праздником Президента Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

День взятия Бастилии отмечается во Франции

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