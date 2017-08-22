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Денежные призы, три автомобиля и квартира в Минске: розыгрыш 40-го юбилейного тура игры «Удача в придачу» состоится 26 августа

22.08.2017 - 13:33

Восхитительные фото, яркие эмоции, вкусные блюда, звёздные персоны, и, конечно же, – внушительная сумма на руках. Такой запомнится минувшая суббота 39-го тура игры «Удача в придачу». Замечательный праздник собрал во Дворце Республики 200 счастливых обладателей денежных сертификатов на сумму 1 тыс. белорусских рублей, которые, без всякого сомнения, помогут осуществить их обладателям немало планов.

Для покупателей магазинов «Евроопт» удача не останавливается ни на секунду. И уже в эту субботу, 26 августа, в 40-ом, юбилейном туре игры «Удача в придачу» торговая сеть снова разыграет среди своих покупателей крупные денежные призы, три новеньких автомобиля и 20-ю квартиру в престижном районе Минска не далеко от Минск-Арены и водохранилища «Дрозды».

Каждый день победители новой игры «Удача в придачу-2» получают призы прямо в магазине. С 12 августа за каждые 10 бел. рублей, потраченные в магазинах «Евроопт», покупатель получает не только игровой код, но и заветную скретч-карту, которая может принести своим обладателям моментальный выигрыш.

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