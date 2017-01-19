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Денис Клявер об Илье Олейникове: даже на иконке телефона у меня всегда отец

19.01.2017 - 23:25

Певец Денис Клявер в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Денис, я понимаю, что боль, в общем, никогда не утихает. Как я грущу, допустим, по своему отцу. Но, может быть, всё-таки, время прошло и немножко сгладилось. Я поэтому позволю себе такой вопрос: у меня складывалось такое впечатление, что, знаете, как бы, все друзья «Городка», все друзья Вашего отца и все как-то вокруг как будто постарались Вам помочь. Причём, помочь, вот как бы,  чуть-чуть даже, может быть, больше, чем Стасу в какой-то ситуации. Вот просто поддержать и словом, и каким-то движением. И как-то Вам было чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, попроще после того, как вы разошлись. Я ошибаюсь?

Денис Клявер:
Вы знаете, Вы ошибаетесь. Я могу сказать, что – нет. Однозначно, друзья папины – они ж все артисты, как они могут помочь. Тут, во-первых, мне помощь, по сути, не нужна была. Я просто хочу сказать сразу по поводу папы – я его никуда не отпускал. И, причём, это мама, кстати, также. Наверное, может быть, из-за этого у меня нет опустошения. Потому что он постоянно со мной – телефона у меня с собой нет – даже на иконке телефона у меня всегда отец.

Более того, номер телефона, который остался у мамы – он так и подписан: «Папа, МТС». 

Это, мне кажется, так нельзя – взять… Ну как – человек всегда был, существовал для меня больше на каком-то метафизическом пространстве, нежели физиологическом, потому что видел я его редко. И мы, наверное, за это время научились общаться как-то вот в другом пространстве, по ощущениям. Просто, когда отец ушёл, так совпало, да, что у меня начался сольный путь.

И вот я думаю, что из всех друзей мне больше папа помогал.

Я это ощутил очень сильно, у меня сразу сложились все паззлы, сразу началось, сразу всё заиграло, сразу появились новые съёмки. Потому что отец всегда волновался, как нормальный еврейский папа, за своё чадо. И тут он оказался наверху, возле режиссёрского пульта и вот все ручки в его руках, и, наконец-то, он может создать полную комфортную обстановку для своего любимого сына.        

Полностью текст интервью и видео здесь

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