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Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека

06.03.2017 - 13:56

Новости Беларуси. Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека. Об этом заявляют депутаты Бундестага. Их делегация во главе с Бербель Кофлер 6 марта встретилась с белорусскими коллегами. Гости выразили надежду, что реализация норм документа пройдет успешно, а также отметили важность их обсуждения в обществе.

Бербель Кофлер, уполномоченный Федерального правительства ФРГ по политике и области прав человека и гуманитарной помощи:
Мы понимаем, что имплементация норм плана по правам человека требует времени, ведь документ охватывает множество вопросов: от смертной казни до повышения уровня знаний населения в этой сфере. Отмечу, что принятие национального плана по правам человека поспособствует лучшему сотрудничеству Беларуси со Советом Европы.

Первый национальный план по правам человека принят в Беларуси в октябре 2016 года. Документ является своего рода дорожной картой в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека

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