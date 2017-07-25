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«Деревенское счастье»: семейная пара скульпторов променяли квартиру в Минске на участок в деревне

25.07.2017 - 13:19

Пока одни мечтают перебраться в столицу, другие стремятся совершить побег от городской суеты. Семейная пара скульпторов Сергей Арищенко и Алёна Липинская пять лет назад променяли квартиру в Минске на уютный участок в деревне. Сегодня они достраивают свой дом, в котором много окон и практически нет стен.

Как утверждают Сергей и Алёна, свободы в деревне гораздо больше, чем в городе. Здесь есть время обдумать проекты и заниматься ими в полную силу.

Сельскохозяйственных животных пара не завела – нет времени за ними ухаживать. Именно здесь родились десятки скульптур в виде коров и овечек.

Сперва некоторые друзья не понимали: как можно из столицы перебраться в глушь. Теперь сами напрашиваются в гости в деревню.

Здесь, в окружении природной красоты, дышится легко, а сердце наполняется теплом.

Свой кусочек «деревенского счастья» Сергей и Алёна не готовы променять на городской комфорт.

Здесь они нашли возможность творить и наслаждаться каждым мгновением жизни.

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