Деревня Козян, Браславский район (Витебская область). Видео прислал Максим Ролик

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Деревня Лучин, Рогачёвский район (Гомельская область). Фото прислала Светлана Варикова
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Сморгонь (Гродненская область). Фото прислал Алексей Жуков
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Минск и Минский район. Фото прислала Людмила Митюрёва
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Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
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г.Дзержинск (Минская область). Фото прислала Наталья Смычёк
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Хойники, Хойникский район (Гомельская область). Видео прислала Марина Татарникова
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Минск и Святск. Фото прислала Юлия Воронецкая
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г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко