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Десантник спас жизнь сослуживцу: видео операции появилось в сети

06.04.2017 - 13:28

Новости Беларуси. Десантник спасает жизнь сослуживцу. Видео, на которое попал случай, едва не закончившийся трагедией, 6 апреля появилось в сети. На учениях в Витебской области из-за резкого порыва ветра произошло схождение двух парашютистов. На высоте около 80 метров рядовой Дмитрий Страчук погасил основной купол парашюта товарища и они благополучно приземлились.

Поступок военнослужащего 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады высоко оценило руководство. Схождение парашютистов – крайне опасная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десантник спас жизнь сослуживцу: видео операции появилось в сети

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