новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Дешево, привлекательно, экономично: МВД Беларуси передало 50 комплектов формы хоккейной школе «Динамо»

31.08.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел Беларуси передало 50 комплектов формы хоккейной школе «Динамо». Это экспериментальные образцы. Сшили их в одном из исправительных учреждений гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По качеству западным аналогам форма не уступает, а вот цена почти в два раза дешевле. Основной ориентир – на детей до 10 лет. Ближайшие месяцы в «Динамо» ее будут активно использовать, чтобы понять, какие элементы требуют доработки. И после – в массовое производство.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
То, что по силам сегодня сделать МВД, на мой взгляд, это обеспечить полную потребность детско-юношеского хоккея в форме. В дешевой, качественной, ноской. Сегодня мы эту задачу выполнили. Эта форма будет ну хуже, чем самые лучшие брендовые аналоги, а, может быть, и лучше  с точки зрения цена качество. И я убежден, что мы любую потребность в форме закроем. И это будет для родителей дешево, для детей – привлекательно, для тренеров это будет экономично и функционально.

Про хоккейную форму белорусского производства говорили еще в конце мая на олимпийском собрании. Тогда Президент Александр Лукашенко поручил решить вопрос с детским спортивным инвентарем.

Дешево, привлекательно, экономично: МВД Беларуси передало 50 комплектов формы хоккейной школе «Динамо»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Спортивные победы в Беларуси: где находить новые таланты и как медицина будущего поможет достичь результатов
Спортивные победы в Беларуси: где находить новые таланты и как медицина будущего поможет достичь результатов
Загрузка спортивных объектов, работа НОК и федераций: какие изменения ждут белорусский спорт
Загрузка спортивных объектов, работа НОК и федераций: какие изменения ждут белорусский спорт
«Нужна четко спланированная работа»: какие задачи поставил Президент на Олимпийском собрании
«Нужна четко спланированная работа»: какие задачи поставил Президент на Олимпийском собрании
Президент Беларуси на олимпийском собрании: провалите Игры в Корее – народ нам этого не простит
Президент Беларуси на олимпийском собрании: провалите Игры в Корее – народ нам этого не простит
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко: для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет
Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси
Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси
Итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь» подвели 23 мая в штаб-квартире НОК
Итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь» подвели 23 мая в штаб-квартире НОК
В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»
Подведение итогов 2016 года и планы на 2017-й. В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»
Все новости по теме Государственная политика в области спорта
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru