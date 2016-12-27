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Детей, перенесших операцию по пересадке органов, поздравили с Новым годом в РНПЦ трансплантации

27.12.2016 - 19:27

Новости Беларуси. 160 пересадок органов детям за 15 лет выполнили белорусские медики. Маленькие пациенты, кстати, не только из нашей страны таким образом получили шанс на новую жизнь. Сегодня многие из них приехали в Республиканский центр трансплантации органов и тканей на новогоднюю елку. В их числе – и первый ребенок в истории Казахстана, которому была выполнена уникальная операция по пересадке печени в минской клинике, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пациент с рождения. Так, Илью Панихина из Казахстана называли. Когда-то. Он – первый в истории своей страны, кому сделали уникальную операцию по пересадке печени от родственника-донора. Более 12 часов усилий белорусских и казахстанских медиков. И вот сегодня ему 9, он снова в Минске, но повод – другой.

Илья Панихин:
Хочу, чтобы Дедушка Мороз на Новый год подарил мне приставку.

На празднике и Егор Снытков. Вместе с мамой. Именно она несколько лет назад стала для своего сына донором.

Ольга Сныткова:
У нас был 1% того, что мы выживем. Но мы его использовали. Нам помогали все и мы боролись. Я верю в чудеса.
Верит в чудеса и сам Егор. Он уже придумал подарок на Новый год и выучил стихотворение для Дедушки Мороза.

Впрочем, на счету белорусских врачей уже полтысячи пересаженных органов. Есть и случаи, когда трансплантировались сразу два. Как отмечают сами медики, для них уходящий год тоже был успешным. Более 50 операций на 1 миллион жителей. Такие показатели в мире имеют не более 20 стран.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:
Мы пригласили всех. Кто смог, тот приехал. И вот сегодня эти 100 малышей – герои, те дети, которые были на грани жизни и смерти. Они получили шанс на новую жизнь благодаря тому, что в Беларуси есть трансплантация. Сегодня веселятся, бегают с шариками, радуются.

Детей, перенесших операцию по пересадке органов, поздравили с Новым годом в РНПЦ трансплантации

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