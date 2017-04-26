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Детей заставляют убирать классы: законно ли это?

26.04.2017 - 17:33

Правовой тест программы «Добро пожаловаться».

Могут ли учеников заставить убирать классы?

Правильный ответ в видеоматериале.

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