Детей заставляют убирать классы: законно ли это?

Правовой тест программы «Добро пожаловаться».
Правильный ответ в видеоматериале.
Правовой тест программы «Добро пожаловаться».
Правильный ответ в видеоматериале.
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