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«Дети очень довольны»: воспитанники Червенского дома-интерната посетили парк Горького и планетарий в Минске

19.07.2017 - 18:46

Новости Беларуси. Благотворительную акцию для воспитанников Червенского дома-интерната устроили волонтеры. Детей свозили в столичный парк имени Горького и планетарий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята увидели звездное небо, планеты Солнечной системы. «Путешествие в космос» было интересным и захватывающим.

Организаторы мероприятия – команда благотворителей разных возрастов и профессий. И только цель у них одна – делать добро. Кто-то в организовал автобус для доставки, кто-то приобрел билеты, а кто-то сопровождал детей. Кстати, дети это непростые – с проблемами психофизического развития. Но, впрочем, это и не важно. Для того, чтобы улыбнуться, нужно лишь повод.

«Дети очень довольны»: воспитанники Червенского дома-интерната посетили парк Горького и планетарий в Минске
Воспитанники Червенского дома-интерната посетили парк Горького и планетарий в Минске
Фото. Воспитанники Червенского дома-интерната посетили парк Горького и планетарий в Минске
Воспитанники Червенского дома-интерната посетили парк Горького и планетарий в Минске
Фото. Воспитанники Червенского дома-интерната посетили парк Горького и планетарий в Минске

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