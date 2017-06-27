новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Детки сначала волновались, а потом стали воспринимать как тетю: жена президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах

27.06.2017 - 21:37

Новости Беларуси. Супруга президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родине Нгуен Тхи Хиен также существуют подобные мини-городки для детей-сирот,

так что гостья заинтересованно расспрашивала и ребят, и их воспитателей о мельчайших деталях, от которых зависит истинно семейная атмосфера в непростой ситуации. Супруга вьетнамского президента – сама мама двоих детей – провела в одном из домов Деревни почти час. Она посмотрела альбом с фотографиями и не отказалась от чашки зеленого чая. Ну, а дети в это время выносили еще и модный вердикт.

Оксана Карпова, родитель-воспитатель «SOS – Детская деревня Боровляны»:
Угощали чаем и белорусскими конфетами, сладостями.

Хотелось сделать ей приятное.

Ее интересовало, как в нашей деревне существует семья и как строятся отношения внутри семьи, несмотря на то, что дети по крови не родные.

Виталий Коротыш, директор «SOS – Детская деревня Боровляны»:
Я думаю, ей очень понравилась атмосфера семьи, которую мы здесь стараемся создать.

Детки сначала волновались, а потом стали воспринимать ее как обычную гостью, как тетю, которая приехала из дальней страны.

На память о посещении Детской деревни супруга президента Вьетнама сделала ребятам символичный подарок.

Лотос для Азии – весьма дорогой и значимый цветок. Дети же в ответ растрогали гостью куклой в национальном стиле, сделанной своими руками. Нгуен Тхи Хиен пообещала, что этот сувенир из Беларуси займет в ее доме особое место.

Детки сначала волновались, а потом стали воспринимать как тетю: жена президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во Дворце Республики проходит Белорусско-вьетнамский бизнес-форум
Во Дворце Республики проходит Белорусско-вьетнамский бизнес-форум
Делегация Вьетнама возложила венки к монументу на площади Победы
Делегация Вьетнама возложила венки к монументу на площади Победы
Чан Дай Куанг: когда мы сражались за национальное освобождение, Беларусь была рядом, и мы за это признательны
Чан Дай Куанг: когда мы сражались за национальное освобождение, Беларусь была рядом, и мы за это признательны
Александр Лукашенко: Во Вьетнаме планируется создать совместное производство МАЗ, в перспективе – производства пассажирских автобусов
Александр Лукашенко: Во Вьетнаме планируется создать совместное производство МАЗ, в перспективе – производство пассажирских автобусов
«Рассчитываем на перспективу отношений, торговлю между нашими странами»: Александр Лукашенко на встрече с президентом Вьетнама
Рассчитываем на перспективу отношений, торговлю между нашими странами: Александр Лукашенко на встрече с президентом Вьетнама
Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости
Встреча Президентов Беларуси и Вьетнама в Минске: церемония во Дворце Независимости
Президенты Беларуси и Вьетнама обсудят стратегию глобального партнерства 27 июня в Минске
Президенты Беларуси и Вьетнама обсудят стратегию глобального партнерства 27 июня в Минске
Официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга начнется 26 июня
Официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга начнется 26 июня
Все новости по теме Беларусь-Вьетнам
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru