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Детские лагеря в Беларуси – как проверяют и сколько стоит путёвка: «Открытый разговор»

23.06.2017 - 17:26

Новости Беларуси. Беззаботные каникулы детей – это забота, а, точнее, работа взрослых. Но всегда ли они с ней справляются? Как отправить ребенка в лагерь и при этом не волноваться за его жизнь и здоровье? Кто отвечает за безопасность Вашего чада? И сколько стоят путёвки? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь Лариса Емельянчик и главный технический инспектор Белорусского профсоюза работников образования и науки Марина Лесун.

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