новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Детские сады, школы, поликлиника и ФОК: в Минске презентовали проект застройки микрорайона «Уручье»

29.05.2017 - 21:26

Новости Беларуси. Акцент – на «социальную сферу». В столице презентовали проект застройки микрорайона «Уручье». Речь идет о развитии территории в границах улиц Острошицкая, Гинтовта и Уручская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вскоре здесь может появиться пять детских садов почти на тысячу мест, две школы, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в шаговой доступности для жителей квартала построят библиотеку, центр детского досуга, банковское отделение и аптеку.

Василий Косовец, заместитель главы администрации первомайского района:
Предполагается строительство жилья на этой территории и в том числе с всей необходимой инфраструктурой. Развитие необходимой дорожной сети. Уже реконструирована часть улицы Героев 120-й дивизии и выполнено ее продление до улицы Стариновской. Улица Стариновская находится в активной стадии реконструкции, и планируется ее завершить в этом году.  

Часть градостроительных планов готовы реализовать в ближайшие четыре года, остальной фронт работ завершат к 2030-му. Минчан приглашают участвовать в обсуждении проекта. Замечания и предложения администрация района принимает до 12 июня.

Детские сады, школы, поликлиника и ФОК: в Минске презентовали проект застройки микрорайона «Уручье»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Аэропорт в Минске
Первые самолеты, курьез с Владимиром Короткевичем и уникальные памятники и мюралы. История района «Минск-1»
Партизанский район Минска
Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве
Московский район Минска
Культура, медицина, спорт и образование. Московский район Минска – как постоянно развивающийся центр жизни горожан
Андрей Жайлович, глава администрации Московского района
В Минске награды получили те, кто внес значительный вклад в жизнь Московского района
Поселок Тракторозаводцев в Минске готовится к масштабным переменам
Поселок Тракторозаводцев в Минске на пороге перемен: как провести модернизацию, не нарушив атмосферу
Поселок тракторного завода в Минске
Поселок тракторного завода в Минске: удивительная история уникального «города в городе», над которым нависла угроза сноса
Фрунзенский район Минска лидирует по количеству новых рабочих мест и новорожденных
Фрунзенский район Минска лидирует по количеству новых рабочих мест и новорожденных
В 2017 году Лошицу и Серебрянку соединит мост через Свислочь
В 2017 году Лошицу и Серебрянку соединит мост через Свислочь
Все новости по теме Районы Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru