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Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы

20.09.2017 - 09:55

Новости Беларуси. Это предусматривает проект нового Кодекса об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснили специалисты, такая необходимость продиктована обращениями с подобной просьбой самих родителей и детских садов. После изучения международного опыта с такой         инициативой эксперты вышли уже на законодательный уровень.

Что касается стоимости посещения платных групп, представители Минобразования уточнили, что она будет зависеть от многих факторов, но существенно ниже, чем у частника.

Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы

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