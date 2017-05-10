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Детские вопросы о недетских проблемах. Пионеры Беларуси встретились с членами Совета Республики

10.05.2017 - 13:26

Новости Беларуси. О будущем страны с подрастающим поколением. 10 мая здание Совета Республики наполнилось детскими голосами. На встречу с сенаторами приехали пионеры из всех регионов страны. Это участники детского парламента.

С опытными политиками юные белорусы обсуждали серьезные вопросы. Говорили о будущем детского парламентаризма, о роли государственной символики в жизни общества и о молодежной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Котенев, ученик средней школы № 2 Смиловичей:
Половина нашей земли разговаривает на русском, а про белорусский как будто все забыли. Я хочу, чтобы хотя бы некоторая часть нашей земли разговаривала на белорусском языке.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
С чем мы связываем всегда надежды, когда говорим о молодежи? С тем, что это люди, которые будут управлять страной. Это те люди, от которых будет зависеть судьба страны и будущих поколений. И, конечно, обсуждение сразу же с уровня молодежи таких вещей, как проблемы, которые существуют в стране, проблемы парламентаризма, развитие молодежного парламентаризма – их непосредственное участие не только в обсуждении, но и в принятии решений, это очень важно.

Формат открытого диалога как дискуссионной площадки реализован впервые. Проект открывается накануне юбилея детского движения, которому 19 мая исполняется 95 лет.

В Беларуси пионерами уже стали более 65 тысяч ребят. Это одно из самых масштабных детских движений среди стран Содружества.

Детские вопросы о недетских проблемах. Пионеры Беларуси встретились с членами Совета Республики

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