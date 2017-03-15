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Детский фитнес: как приучить ребёнка к правильному образу жизни?

15.03.2017 - 13:26

Что самое главное для любого родителя? Конечно же, чтобы малыш был здоровым и крепким! Поэтому приучать к правильному образу жизни нужно с самых ранних лет.

Физические нагрузки дисциплинируют и дают уверенность в себе, а ещё движение развивает мышление, память и внимание. Да и детям будет куда выплеснуть свою неуёмную энергию! При этом необязательно отдавать ребёнка в профессиональный спорт, достаточно заниматься детским фитнесом.

 Занятия пойдут на пользу всем: для самых маленьких – подражательная звероробика…

 Логоаэробика, где одновременно с упражнениями произносятся звуки и четверостишия, а также занятия на укрепления стопы для профилактики плоскостопия. Для каждого найдётся своё направление фитнеса.

 Чтобы любознательные дети не отвлекались, а капризные не устали, к упражнениям нужно подходить с фантазией.

Кто не успеет, тот получает штрафные прыжки или круги с обручем. Да и это делается с удовольствием.

На детский фитнес можно приводить малышей уже с полутора лет, противопоказаний нет.

Отрывайте детей от планшетов, компьютеров и выполняйте физические упражнения вместе с ними дома. Будьте примером для своего ребёнка!

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