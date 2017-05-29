Детский хирург Вячеслав Игнатенко в программе «Большой завтрак»

|«От банальных операций до уникальных»: кто и почему приезжает в Беларусь за медицинской помощью
|«Прошло 3-4 года с того момента, как они получили дипломы, а сегодня они признаны лучшими»: итоги конкурса профмастерства среди стоматологов подвели в Жодино
|На Борисовском заводе медпрепаратов запустили инвестпроект по развитию ампульного производства
|И оборудование хорошее, и отношение: почему иностранки едут рожать в Беларусь
|«Показатель младенческой смертности в Республике Беларусь вызывает восхищение»
|Как технология Big Data может спасти жизнь и здоровье человека?
|В Детской инфекционной больнице открылся новый корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии
|«Я рада, что у моего ребенка есть не только папа, но и мама»: как выхаживают младенцев в РНПЦ «Мать и дитя»