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Детский сад, ФОК, дороги. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?

07.11.2021 - 19:31

Новости Беларуси. На неделе в разных уголках нашей страны отмечали новоселья и тестировали строительные новинки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Открыли участок дороги от Слуцка до Солигорска.  

Министр транспорта: «Будем думать, как продолжать направление Жодино и Борисова». Читайте здесь.  

Работы велись более года. Ремонтировали 15 километров трассы. Сейчас это новая четырехполоска, которая соответствует параметрам первой категории. То есть поездка пройдет с комфортом. А реконструкцию трассы продолжат, надеемся, не сбавляя скорость.  

Новый детский сад в микрорайоне «Минск Мир» тестируют самые юные из нас. И скучать ребятам точно не придется. Комнаты для творчества, спортзал, игровые, музыкальные классы – кажется, архитекторы предугадали все желания малышей. Сад уже полностью укомплектован. Всего 230 детей. Но, если что, здесь готовы организовать и дополнительные места.  

«Созданы все комфортные и безопасные условия для детей». В Минске открыли новый детский сад – читайте здесь.  

Чистая вода пришла в агрогородок Каменка, где открыли станцию обезжелезивания. Раньше местные жители использовали воду из колодца. Конечно, это прибавляло хлопот. Но сейчас эта проблема канула в Лету. К слову, за три года в Чаусском районе открыли пять станций обезжелезивания. Они автоматические и оснащены навигационной системой. В следующем году в районе появится еще несколько таких объектов для очистки воды.  

«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды – читайте здесь.  

В Гомеле – новое здание суда, где все по последнему слову техники. В каждом зале установлены современные системы аудио- и видеофиксации судебных процессов. Теперь за происходящим в Гомеле в онлайн-режиме может наблюдать председатель Верховного суда. Цифровизация значительно облегчит работу судьям и сделает заседания максимально прозрачными.  

«Функционально для работы именно в современных условиях». В Гомеле открыли новое здание суда – читайте здесь.  

Жители Иваново уже внесли в свое расписание посещение нового спорткомплекса, который готов буквально к наплыву посетителей. Там 2 бассейна (один из них 25-метровый), банный комплекс с финской сауной и турецким хамамом и спортивный зал. Такой подарок ждали в Иваново все без исключения. А построили спорткомплекс в одном из самых быстрорастущих микрорайонов города.  

«Уже записали ребенка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс? – читайте здесь.  

Больше спортивных нагрузок появится и у жителей Орши и Бабиничей, где после ремонта открыли стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. О ФОКе местные жители только мечтали, а сейчас уже опробовали тренажеры. Под одной крышей здесь фитнес, теннис, бильярд, сауна, а еще и место для проведения концертов и других мероприятий. А в Орше на обновленном стадионе можно играть в хоккей на траве, мини-футбол, появились беговые дорожки и площадки для воркаута.  

Фитнес, теннис и бильярд. В агрогородке под Оршей появился новый ФОК – читайте здесь.  

После планового ремонта открыли военный городок 6-го дивизиона 15-й зенитно-ракетной бригады. Военнослужащие будут пользоваться улучшенной казармой, учебными классами. Также обновили спортивный зал, места обслуживания техники и столовую. После торжественного открытия военного городка расчеты заступили на боевое дежурство.  

После планового ремонта открыли военный городок 6-го дивизиона 15-й зенитно-ракетной бригады – читайте здесь.  

Люди в материале: Роман Головченко, Алексей Авраменко, Наталья Кочанова, Ольга Лешкович, Вероника Кудринецкая, Ольга Стабровская, Татьяна Филиппова, Николай Семёнов, Виталий Хомченко, Валерий Калинкович, Геннадий Теребей, Диана Пташец, Юрий Шулейко, Сергей Ковальчук, Сергей Колесов, Оксана Иванова, Виктор Пралич, Игорь Голуб
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«За здоровый образ жизни». Чем занимался Президент в День Октябрьской революции

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Новости Беларуси. В День Октябрьской революции Президента Беларуси запечатлели за колкой дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео разместил Telegram-канал «Пул Первого». Именно его создателям Александр Лукашенко, не отрываясь от дел, передал привет.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Пул Первого» привет. Поблагодари за здоровый образ жизни. 

Источник информации, который первым рассказывает о первом, отмечает день рождения. Telegram-каналу исполнилось 2 года. Теперь у него свыше 100 тысяч подписчиков. У них всегда есть эксклюзивная возможность понаблюдать за Президентом, в том числе, в неформальной обстановке.  