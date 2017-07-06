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Думаю, что модернизация состоится и молодежь придет: какие изменения ждут Оршу после указа Президента

06.07.2017 - 23:43

Новости Беларуси.  Белорусский город Орша получит вторую жизнь. Согласно указу Президента здесь в ближайшее время должны навести порядок: на убыточных предприятиях наладить работу, предоставить людям рабочие места и повысить уровень их дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Орша – это большой узел железнодорожных и автомобильных дорог,

связывающий Европу, Россию и Украину, за что получил название «Восточных ворот».

Оршанский инструментальный завод – некогда градообразующее предприятие. После продолжительной паузы здесь вновь закипела серьезная работа – налажен сбыт продукции, постепенно рассчитываются с долгами. Но без модернизации все равно никак.

Первым делом на заводе необходимо ремонтировать кровлю. Она как решето – вся течет. Вот даже станки здесь накрывают пленкой. Ремонт не делали более 40 лет – с момента основания предприятия. Того же возраста и оборудование.

Продукция завода – режущий и измерительный инструмент. Товар востребованный. Ежегодно Беларусь приобретает его за рубежом на десятки миллионов долларов. Чтобы заместить импорт и оставить валюту в стране, государство будет инвестировать в оршанское предприятие.

Ирина Мартинович, оператор станков инструментального завода:
В последнее время на нас обратили внимание. Думаю, что модернизация состоится и молодежь придет.

Есть подвижки в лучшую сторону и на других предприятиях .

Олег Смирновский, заместитель председателя Оршанского райисполкома:
На уровне министерств – промышленности, сельского хозяйства – принимались решения о том, как в дальнейшем выстроить стратегию, чтобы были доступные рабочие места, чтобы люди получали достойную заработную плату.

В стратегии развития района нашлось место не только промышленности. Для комфортной жизни только новых рабочих мест и хорошей зарплаты недостаточно. Нужно жилье. Инфраструктура.  

Этот новый оршанский микрорайон вырос буквально за несколько лет. Есть почти все – магазины, школа. Только детского садика не хватало.

Алена Клипицкая, житель Орши, молодая мама:
Сейчас мы водим ребенка в детский сад более чем за 2 километра. А когда откроют этот детский сад, нам будет удобно его забирать.

Мария Лучкина, житель Орши, молодая мама:
Нам безумно понравился наш новый детский сад. Мы очень благодарны всем, что детский сад именно в нашем районе.

Новый садик откроется уже 1 сентября. Группы на две сотни малышей сформированы. Маленькие оршанцы будут купаться в красивом бассейне, посещать тренажерный и компьютерные классы.

Елена Рубанькова, заведующий ясли-садом 46 Орши:
На данный момент завозится технологическое оборудование, игрушки, постельное, посуда для деток. Также формируются педагогические кадры.

Максим Танин, начальник строительно-монтажного поезда 724:

Завершается строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне «Заднепровье-5» в городе Орше. Ведется строительство жилого дома по улице Якубовского в Орша. Мы выполняем реконструкцию центральной площади в городе Дубровно.

В ближайшие два-три года Оршанский район должен сделать еще несколько шагов вперед. Так, к концу 2017 года введут новый терапевтический корпус больницы. Центр здоровья подростков и молодежи уже построили.

Думаю, что модернизация состоится и молодежь придет: какие изменения ждут Оршу после указа Президента

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