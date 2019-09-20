Детское «Евровидение-2019». Кто борется за право представить Беларусь?
Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском «Евровидении» выходит на финишную прямую. Имя представителя нашей страны на престижном песенном конкурсе станет известно вечером 20 сентября.
В финале нацотбора в вокальном мастерстве будут соревноваться исключительно девочки. На сцену выйдут Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Monkey Tops, София Хролович, Арина Пехтерева, группа «Зефир», София Рустамова и Мария Ермакова. Победителя определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.
Напомним, «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском Гливице.
Финал детского «Евровидения-2019» пройдет в польском Гливице
Новости Беларуси. Об этом объявили 6 марта на пресс-конференции, посвященной организации конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурентами города были Гданьск, Краков, Щетин и Лодзь. Решающую роль в выборе места сыграло качество зала и его доступность. Арена в Гливице (Gliwice Arena) вмещает более 17 тысяч человек. Этот объект считается самым современным в стране.
Благодаря победе Роксаны Венгель в 2018 году Польша впервые станет хозяйкой главного детского песенного конкурса Европы. В прошлом году фестиваль принимал Минск.