«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?
Новости Беларуси. Одна страна – одна история. Утром 21 ноября сотни автолюбителей стартовали из разных уголков страны, чтобы стать частью масштабного автопробега «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обязательный атрибут акции – машина и государственная символика. Но если четырехколесного нет – не беда, тут с радостью берут попутчиков.
Анастасия Ковалевская, участница автопробега:
На автопробег мы приезжаем с хорошим настроением всегда, чтобы пообщаться с единомышленниками, с друзьями. Мы приобрели очень много друзей, общаемся в социальных сетях, списываемся. Когда приезжаем на старт, тоже обмениваемся впечатлениями о предыдущих поездках.
Светлана Баты, участница автопробега:
Мы начали участвовать еще с Бреста и вот до сих пор продолжаем, участвуем в каждом автопробеге.
Алексей Свинобаев, участник автопробега:
Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся, чтобы только поехать.
Валерий Курилов, участник автопробега:
Я за единую, спокойную Беларусь. Я хочу, чтобы мы жили счастливо. Вместе с нашими детьми и внуками.
400 километров они будут ехать по главным магистралям страны, с остановками в Дзержинске, Столбцах, Несвиже и Слониме. С одним посланием – за единство.
А вот финальной точкой станет место, где слова о патриотизме и верности Родине наполнены особым смыслом – Жировичский монастырь.
Александр Лукашенко о сокращении отпуска по уходу за ребёнком: депутаты, обсуждайте эти вопросы
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Трехлетний декрет белорусских мам – вопрос, о котором говорят не первый год. Мало это или много? Мнения разделились. Но сегодня уже не в сроках дело. Вопрос глубже – в пользе этого времени.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы посмотрите, что они делают, особенно сейчас. В Минске в декретном отпуске два года сидит, недавно задержали. Блогер мочит силовиков, мочит эту милицию, омоновцев и прочее, выдает личные данные, «давайте жгите, убивайте детей милиции».
Вот, недавно по телевизору показывали. И такая не одна. «Вы чем занимаетесь?» – «Я в декретном отпуске». Есть и такие. Но это не значит, что взял так втупую и сократил декретный отпуск. Но три года декретного отпуска – наверное, уже мало стран таких осталось, а может, нет вообще, где три года. И сами женщины внесли предложения: сократить с трех до двух лет. И вот эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, вы видели.
Депутаты, обсуждайте все эти вопросы, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете Президенту, будем принимать решения.
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