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Девятовский: «Всё решают миллиметры, в спорте нет мелочей»

23.01.2018 - 00:05

Новости Беларуси. О спортивном снаряжении говорили во время ток-шоу «Что происходит».   

Егор Хрусталёв, ведущий:
Сколько науки сейчас, в современном спорте? Если просто говорить о дополнительном оборудовании…

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, призёр Олимпийских игр (Пекин, 2008):/
Всё решают миллиметры, в спорте, вообще, нет мелочей. И за этот миллиметр будут вкладывать, инвестировать миллионы. Вот сейчас проходит этап Кубка мира. И мы с Александром Иосифовичем делились впечатлениями. И он мне сказал, что, к примеру, велосипед, который сегодня на «Минск-Арене» колесил – 8 тысяч долларов.

А простой велосипед мы знаем, сколько стоит, даже самый хороший.

Поэтому, понятно, это – ручная работа, точечные какие-то… Главное, чтобы они были без моторчика внутри.  

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