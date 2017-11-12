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Действующий президент или бывший актер: в Словении проходит 2-й тур президентских выборов

12.11.2017 - 16:44

Новости Словении. Второй тур президентских выборов проходит в Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избиратели должны выбрать между действующим президентом страны Борутом Пахором и бывшим актером Марьяном Шарецом.

В первом туре ни один из кандидатов не преодолел необходимый барьер. Победу пророчат действующему президенту, выступающему за сохранение и поддержание стабильности в стране.

Несмотря на то, что президентские выборы в Словении – событие довольно яркое, однако оно практически не имеет какого-либо влияния на политический курс правительства страны. Данная должность наделена в большей степени церемониальными функциями.

Действующий президент или бывший актер: в Словении проходит 2-й тур президентских выборов

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