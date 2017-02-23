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Диана Арбенина опубликовала клип на песню «оченьхотела»

23.02.2017 - 15:18

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина опубликовала на своей странице в Уoutube клип на песню «оченьхотела». С учетом всех предыдущих видео артистки это стало самым эмоциональным и откровенный. 

Фото: instagram.com

Певица предложила идею клипа, реализацией занимался режиссер Юрий Грымов, который больше сосредоточен на кино, но на сотрудничество с Арбениной согласился. Видео готовилось к публикации в течение 9 месяцев из-за крайне жёсткой цензуры лидера «Ночных Снайперов». Постельные сцены уже никого не удивляют. Арбенина не пошла по пути попсовых клипов, не опошлила откровенные сцены. 

Фото: youtube.com

Песня «оченьхотела» входит в альбом «выживут только влюблённые», выпущенный 5 февраля 2016 году.  В альбом входит 13 композиций: шагай, наотмашь, этонемне, помолчим, джаггер, интро, история, чего хотят эти люди, небо под ее ногами, не дари, странные дни, уедем, оченьхотела. Работа над проектом началась осенью 2014 года и завершилась в августе 2015. В ноябре выяснилось, что альбом выйдет под  международным музыкальным лейблом Sony Music.

Фото: youtube.com

Пользователи, увидевшие клип, оценили работу положительно.

Lana Voc
Невероятно. Спасибо за бурю страсти, боли и воли! Вы лучшая! Ночные снайперы лучшие!
Katerina Y
Это просто шикарно! У меня нет слов. Бесконечно люблю!﻿
Ju Ba
Смело! Откровенно! С надрывом! Восхищаюсь!﻿

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