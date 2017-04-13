новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Диана Громова презентовала песню «Не хочется» в программе «УТРО» на СТВ

13.04.2017 - 10:52

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певица Диана Громова.

Диана Громова

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Алексей Хлестов и Виктория Алешко
Алексей Хлестов и Виктория Алешко в программе «УТРО» на СТВ
Ансамбль «Песняры»: Костюм – это продолжение национального образа!
Анатолий Ярмоленко
Народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко и Валерий Иванов в программе «УТРО» на СТВ
Чаму Алег Хаменка адчувае сябе на 140 гадоў, як на яго паўплывалі плакальшчыцы і ці бачаць каты іншае вымярэнне?
Сергей Лапковский
Сергей Лапковский, солист группы «Цвет Алоэ» о песне «В белом платье»: Под эгидой любви и семейного счастья!
Олег Хоменко
Лидер группы «Палац» Олег Хоменко – об эксперименте длиною в 25 лет, музыкальных альбомах, современной музыке, родном языке и артисте
Саша Немо
Белорусский певец Саша Немо: Любая женщина должна чувствовать себя нужной и красивой!
Ядвига Поплавская
Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы
Все новости по теме Белорусские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru