Дикие животные в городе: насколько они опасны?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Козорез, заведующий кафедрой охотоведения БГТУ.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Козорез, заведующий кафедрой охотоведения БГТУ.
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