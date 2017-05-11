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Дима Билан о Кристиане Костове: Выступает от Болгарии, но он и наш герой

11.05.2017 - 19:47

Новости России. За несколько часов до второго полуфинала «Евровидения-2017» российский певец Дмитрий Билан обратился к своим поклонникам за рубежом. Победитель «Евровидения» советует всем, кому «интересна музыка и голос, в ее широком понимании», не пропустить сегодняшнее шоу.

Отдельно Билан обращает внимание на конкурсанта из Болгарии. Кристиану Костову сейчас 17 лет. Четыре года назад артист принял участие в популярном телевизионном проекте «Голос. Дети», где его наставником был Дмитрий Билан.


Источник: instagram.com/bilanofficial/

Букмекеры уверены: Кристиан претендует на место в тройке призеров конкурса в этом году.

Что известно о самом молодом исполнителе «Евровидения-2017» – здесь подробнее.  

Напомним, 11 мая во втором полуфинале «Евровидения» на сцену поднимутся 18 конкурсантов. И только 10 из них достанется место в финале песенного конкурса.


NAVIBAND. Источник фото: instagram.com/naviband/

За право выступить на евровизийной сцене еще раз будет бороться и белорусская группа NAVIBAND. Фанаты «Евровидения» высоко оценили их композицию «Гісторыя майго жыцця» на белорусском языке. А что думают журналисты, аккредитованные на песенном форуме – здесь подробнее.

Кристиан Костов. Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/

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