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Дина Корзун о съёмках в «Острых козырьках»: «У меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир»

18.07.2017 - 21:47

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»  в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Острые козырьки» – это очень популярный сериал.

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:
Особенно в Америке, в Англии. Здесь – не знаю.

Вы играете русскую даму по фамилии Романофф, по-моему.

Дина Корзун:
Романофф. Герцогиню.

Это – популярный сериал. А есть фильмы, в которых Вы снимались, и которые получают специальные премии на независимых фестивалях. Вот фестиваль называется «Независимый дух».

Дина Корзун:
Independent Spirit  Awards.

Я понимаю, что, значит, и фильмы, которые там получали эти призы, в которых Вы снимались – «40 оттенков грусти» и «Замёрзшие души» – это речь идёт, всё-таки, о в какой-то степени независимом кино?

Дина Корзун:
Это независимое, это – не блокбастеры.

Элитное.

Дина Корзун:
Элитное. Да. Интеллектуальное кино.

В котором необязательно голливудская формула просматривается.

Вы играете в русских фильмах?

Дина Корзун:
Русских.

Или, всё-таки, у Вас уже есть такое произношение, что Вы можете сыграть англичанку?

Дина Корзун:
Нет у меня такого произношения. У меня есть всё, чтобы от него избавиться: и прекрасные учителя, и даже деньги. Потому что это стоит денег – заниматься. И даже упорство, упрямство и трудолюбие – всё у меня есть. Но у меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир. И я, вообще, себя меньше-меньше чувствую актрисой.

И я не хочу выходить на сцену. И надеюсь, скоро это закончится.

Так что – уникальный шанс увидеть меня на сцене. И потому что, мне кажется, что я могла бы говорить ещё очень многими способами, которые я не использовала.  

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