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«Динамо-Брест» и «Шахтер» встретятся в финале Кубка Беларуси по футболу 28 мая

27.04.2017 - 21:01

Новости Беларуси. 28 мая в Гродно будет наблюдаться высокая концентрация гостей из Солигорска и Бреста. Именно клубы из этих двух городов разыграют на берегах Немана кубок Беларуси по футболу.

«Шахтер» в ответном полуфинальном поединке со «Слуцком» победить не смог, но для выхода в финал оказалось достаточно и ничьей (ведь «горняки» были сильнее в первой дуэли). А вот БАТЭ переиграл на домашнем газоне брестское «Динамо», однако не с той разницей, которая позволила бы продвинуться дальше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты матчей

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