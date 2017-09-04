новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Динамо-Минск», худшая команда очередного сезона КХЛ, 4 сентября сразится с «Северсталью»

04.09.2017 - 07:59

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» по-прежнему в поисках первой победы в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги. 4 сентября «Зубры» в Череповце сразятся с «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

 

Пока команда Горди Дуайера безнадежно проваливает этот сезон. Первые 5 матчей – и ни одной победы. Противник «Динамо» – «Северсталь» – также не показывает впечатляющих результатов. Тем не менее хоккеисты из Череповца в своей последнем матче обыграли «Локомотив» из Ярославля и разжились первой победой в регулярке.

Матч между «Динамо» и «Северсталью» начнется 4 сентября в 19:00.

«Динамо-Минск», худшая команда очередного сезона КХЛ, 4 сентября сразится с «Северсталью»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Без вкуса побед: минское «Динамо» продолжает раздавать очки соперникам в чемпионате КХЛ
Без вкуса побед: минское «Динамо» продолжает раздавать очки соперникам в чемпионате КХЛ
«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов
«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов
Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями
Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями
Поражения и лишь одно очко: ХК «Динамо-Минск» завершило домашнюю серию очередного чемпионата КХЛ
Поражения и лишь одно очко: ХК «Динамо-Минск» завершило домашнюю серию очередного чемпионата КХЛ
«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии
«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии
Новый сезон мужского хоккея на траве открыт: «Минск» обыграл брестский «Строитель»
Новый сезон мужского хоккея на траве открыт: «Минск» обыграл брестский «Строитель»
0:1. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»
0:1. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»
Александр Лукашенко: Основные контракты и зарплаты будут в «Динамо» и национальной сборной
Зарплаты, легионеры, финансы и особые требования: какие темы Президент Беларуси обсудил на встрече с ХК «Динамо-Минск»
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru