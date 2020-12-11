«Я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку». Алимбекова впервые в карьере выиграла спринт на этапе КМ
Новости Беларуси. Динара Алимбекова выиграла золотую медаль на третьем этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир проходит в австрийском Хохфильцене.
Белоруска не знала равных в спринте.
Сразу после гонки Алимбекова поделилась своими эмоциями.
Динара Алимбекова, победитель спринтерской гонки по биатлону:
Эмоции, наверное, где-то еще доходят до меня. Но я очень счастлива, я довольна, что провела хорошую гонку. Это для меня важнее каких-то супертоповых результатов. Очень счастлива, довольна и спасибо всем, кто причастен к моему успеху.
Дистанцию в 7,5 километров наша олимпийская чемпионка прошла на одном дыхании. И, кроме того, отстрелялась чисто.
Нынешнее золото стало для стреляющей лыжницы первым в карьере в личных дисциплинах. К тому же, победа позволила Алимбековой подняться на второе место в общем зачете Кубка мира. Таким образом, именно белоруска откроет гонку преследования, которая состоится в воскресенье, 13 декабря.
Биатлон. Алимбекова и Смольский выступят за Беларусь в Рождественской гонке
Новости Беларуси. Белорусский дуэт на Рождественской гонке. Динара Алимбекова и Антон Смольский представят нашу страну на традиционном биатлонном старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В минувшие годы гонка неизменно проходила в Гельзенкирхене, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести соревнование в Рупольдинге.
Отметим, кроме белорусского состава участников также известно, кто выступит от российской команды – страну представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Также сообщается, что в составе немецкой команды могут выступить Дениз Херманн и Бенедикт Долль, украинской – Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.
Напомним, лучший результат с участием белорусов в 2018 году показала Дарья Домрачева. В паре с Уле-Эйнар Бьерндаленом они заняли третье итоговое место.