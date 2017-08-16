новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Династия Судник: Ставить рекорды семейным отрядам приятно и ответственно вдвойне!

16.08.2017 - 13:09

Битва за урожай у них в генах. Семья Судник бороздит просторы поля на трёх экипажах. Их трудовым успехам радуются не только в родном хозяйстве «НадНёман», но и далеко за его пределами.

От зари до захода солнца. Они собирают урожай по зёрнышку и ежедневно проходят 40 га поля. Терпеливо ждут, пока не спадёт роса и высохнет после дождя.

Павел Судник с детства расстраивался, если папа Дмитрий  не брал его покататься с собой на комбайне. Любовь к родному хозяйству и технике сделали своё дело. Вместе с отцом он отработал 8 лет, причём в 2015 году в паре намолотили 1,5 тыс. тонн зерна. Ставить рекорды семейным отрядам приятно и ответственно вдвойне.  

Подробнее – в сюжете Анастасии Макеевой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Николай Тиунович, Максим Тиунович в программе «УТРО» на СТВ
Белорусские комбайнеры из Молодечненского района Николай и Максим Тиуновичи в программе «УТРО» на СТВ
Все новости по теме комбайнеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru