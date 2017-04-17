Дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов.
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