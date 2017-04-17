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Дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов на СТВ

17.04.2017 - 11:09

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов.

Павел Шикунов, Дарья Романчук

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