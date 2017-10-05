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Директор Дворца Республики об организаторах концертов: «Ещё три организации серьёзно занимаются этим направлением. Остальные – только портят»

05.10.2017 - 22:29

Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Наверное, нет другого бизнеса в мире, некриминального, который был бы настолько субъективен. Потому что артист вправе себе любой придумать гонорар. А ещё – большое количество посредников. Потому что бизнес очень короткий – концерт, подготовка, всё. Это не надо строить заводы, пароходы. И научиться в этом разбираться, чувствовать ситуацию – тоже требуется время или опыт.

Пётр Волков, директор Дворца Республики:
Если взять сельское хозяйство и, допустим, вырастить то же зерно. Озимые – вот их сейчас осенью посеют, и дальше, через год, что-то уберут – раньше никак нельзя, технологический такой процесс. Но могут быть морозы, могут быть засухи… Здесь оборачиваемость капитала довольно быстрая, можно в 3 месяца вложить и через 3 месяца получить результат. Поэтому кажется всем, что это – очень сладко.

Но Вы обратите внимание, что все, кто сюда слетаются, они ж через год, а то и меньше, уходят отсюда.

Есть, ведут сегодня на правовом поле у нас Дворец Республики и ещё, я бы сказал, три организации серьёзные, которые занимаются по-серьёзному этим направлением. Остальные – они только портят. Они уговаривают иногда артиста, артист приезжает, или даже не приезжает, потом концерты не продаются, потом они отменяются, деньги не возвращаются зрителю. Ведь на Западе зритель, в первую очередь, смотрит, кто организатор. Потом смотрит, кто выступает. И, если организатор этот, то он спокойно покупает билет и знает, что это мероприятие состоится. Кстати, для справки: Дворец Республики за всю свою деятельность отменил только один концерт. И то – по причине болезни  артиста. А так – даже, если этот концерт не совсем нам финансово выгоден, но мы держим свою марку. Где-то выгодно, где-то невыгодно, но раз люди купили билеты, они приедут из регионов, мероприятие должно состояться.

Пётр Волков, директор Дворца Республики: «Для меня это – как ребёнок. Он ещё, можно сказать, не родился, а я уже здесь работал на стройке»

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