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Директор «Минсктранса» рассказал об электробусах в столице

03.11.2017 - 16:56

Новости Беларуси. Электробусы «Витовт» очень понравились минчанам. Генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок рассказал в программе «Большой город» об эксплуатации электробусов.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Это новый вид техники. В апреле-мае мы дадим полную оценку этому транспорту. На сегодня экономия электроэнергии на 14%.

И по сравнению с троллейбусом, препятствия и пробки он может объехать.

Есть проблема: электробус заправляется до конечной станции, а если там заправка не обеспечена, то он становится мёртвым. На маршруте не подзарядишь, только на конечной.

В принципе, заправки хватает.

На данном этапе у нас очень хороший тандем с производителем электробусов. Они реагируют очень оперативно.

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