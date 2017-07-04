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Директор музея ВОВ: «Как Быкову в литературе, так же Савицкому в изобразительном искусстве удаётся показать это всё»

04.07.2017 - 21:41

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Коллекция произведений Михаила Андреевича Савицкого, которая хранится у нас в музее – она, для меня, по крайней мере, достаточно сложная, потому что она на меня всегда накладывает очень сильный отпечаток, сильнейшее впечатление. Когда мы каждый год, периодически, Савицкого показываем, захожу в зал, и мне становится достаточно трудно психологически.

Потому что, всё-таки, человек, мало того, что он – гений, он ещё прошёл через всё это.

И ему, как ни одному другому… Вот, как Быкову в литературе – вот точно так же Савицкому в изобразительном искусстве удаётся показать вот это всё. И, когда заходят иностранцы и смотрят эту выставку – они, во-первых, удивляются, почему она идёт в стоимости общего входного билета в экспозицию, потому что у них всё в этом отношении чуть-чуть по-другому. И на них она тоже оказывает неизгладимое впечатление, потому что язык живописи в этом плане очень универсален.  

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