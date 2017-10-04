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Директор «ТЕАРТа» Анжелика Крашевская: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

04.10.2017 - 16:52

Новости Беларуси.  Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ», в программе «Большой город».

Директор «ТЕАРТа»: «Нам конкурировать с мировым театром очень сложно, потому что театр в понимании нашем – музейная история»

Анжелика Крашевская о хореографе Прельжокаже: «В «Мариинке» ставил, в Ла Скала. В Минск его не привозили»

Директор «ТЕАРТа» о Хайнере Гёббельсе: «Понимаешь, что ты просто находишься в другом театре, в другом измерении»

Директор «ТЕАРТа»: «Здесь очень такой радикальный спектакль будет, очень смелый – «Илиада»

«Демон», «Манас», Коран: как режиссёр Панков объединил их

Анжелика Крашевская: «Для минских зрителей мы делаем субтитры. Но зритель не всегда готов. Почему-то ему ближе наушники»

Директор «ТЕАРТа»: «Когда у тебя был Додин, тогда начинается понимание, что здесь не просто какой-то такой локальный междусобойчик»

«Будет кто-то хихикать: «Что, в Бобруйске что-то интересное?» – как отбирали участников «ТЕАРТа» в 2017 году

«В передовиках Театр белорусской драматургии»: какие белорусские спектакли мы увидим на «ТЕАРТе»

«Когда у нас сравняется количество драматургов с количеством режиссёров, которые работают с этими драматургами – вот это будет успех»

Директор «ТЕАРТа»: «Реакция зрительская у нас абсолютно отличается от многих европейских»

Мастер-классы каких режиссёров пройдут в рамках «ТЕАРТа»?

Анжелика Крашевская: «В ДК МАЗ даже не удивляется персонал, когда собираешь декорации на уровне цирковых вещей»

Анжелика Крашевская: «Из Москвы приезжают, чтобы посмотреть московский театр»

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Анжелика Крашевская: «Из Москвы приезжают, чтобы посмотреть московский театр»
Анжелика Крашевская: «В ДК МАЗ даже не удивляется персонал, когда собираешь декорации на уровне цирковых вещей»
Мастер-классы каких режиссёров пройдут в рамках «ТЕАРТа»?
Директор «ТЕАРТа»: «Реакция зрительская у нас абсолютно отличается от многих европейских»
«Когда у нас сравняется количество драматургов с количеством режиссёров, которые работают с этими драматургами – вот это будет успех»
«В передовиках Театр белорусской драматургии»: какие белорусские спектакли мы увидим на «ТЕАРТе»
«Будет кто-то хихикать: «Что, в Бобруйске что-то интересное?» – как отбирали участников «ТЕАРТа» в 2017 году
Директор «ТЕАРТа»: «Когда у тебя был Додин, тогда начинается понимание, что здесь не просто какой-то такой локальный междусобойчик»
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