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Директор «ТЕАРТа»: «Когда у тебя был Додин, тогда начинается понимание, что здесь не просто какой-то такой локальный междусобойчик»

04.10.2017 - 16:45

Новости Беларуси. Насколько известен форум «ТЕАРТ» за рубежом, рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Им интересен формат фестиваля. Ведь театр приезжает для того, чтобы почувствовать атмосферу другой страны, другого зрителя, поделиться собственным опытом, что-то отсюда почерпнуть. Когда переписываешься с режиссёром или с театрами, и начинаешь переписку, когда тебя не знают, то начинаешь, конечно, писать о том, какие режиссёры здесь были.

И вот тут возникает несмыкание.

Потому что страну, которую не знают, а в стране, в которой был Кастеллуччи, которого просто не поймать, которого невозможно заполучить, Остерманн, который, как бы, крупный европейский известный режиссёр, когда у тебя был Додин – один из русских режиссёров, любимец во Франции, тогда начинается понимание, что здесь не просто какой-то такой локальный междусобойчик – это настоящий, полноценный фестиваль. Да, он, может быть,  ограничен в каких-то вещах, но афиша, которая представлена – она достойна того, чтобы ты приехал, раз тебя приглашают.  

Директор «ТЕАРТа»: «Каждый спектакль – для гурмана, которому небезразличен разный театр»

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