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Дирижер Александр Анисимов отмечает 70-летие

08.10.2017 - 15:34

Новости Беларуси. Знаменитому дирижеру Александру Анисимову 8 октября исполнилось 70 лет. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Беларуси – своим его считают несколько стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маэстро входит в плеяду самых авторитетных музыкантов нашего времени.

Дирижер получил признание как на оперной, так и филармонической сцене. Александр Анисимов почти два десятилетия работал главным дирижером в Большом театре оперы и балета в Беларуси. С 2002 года он руководит Государственным академическим симфоническим оркестром. Среди его работ на белорусской сцене много произведений русской и зарубежной классики.

Дирижер Александр Анисимов отмечает 70-летие

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