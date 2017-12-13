﻿ «Дискомфорт, чувство песка в глазах, даже затуманивание кратковременное»: какая проблема со зрением самая частая? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

«Дискомфорт, чувство песка в глазах, даже затуманивание кратковременное»: какая проблема со зрением самая частая?

13.12.2017 - 00:41

Новости Беларуси. О том, какие офтальмологические проблемы наиболее распространены сейчас, рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Павлюченко, заведующая офтальмологическом кабинетом УЗ «40-я городская клиническая поликлиника» г. Минска:
Пожалуй, самой распространенной проблемой, с которой обращаются пациенты в поликлинику, является дискомфорт в глазах, связанный с длительной работой за компьютером.

Дело в том, что, когда мы смотрим увлечённо в экран монитора, мы реже моргаем.

В норме человек обычно моргает каждые 3 секунды, а при работе за компьютером это происходит гораздо реже. И глаз пересушивается, возникают характерные для этого жалобы: дискомфорт, чувство песка в глазах, может быть даже затуманивание кратковременное. И эти жалобы усиливаются, как правило, к концу рабочего дня. Это так называемый синдром сухого глаза.

Теледоктор. Офтальмология

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО
С какого возраста начинать делать омолаживающие процедуры?
Мифы о гриппе: 8 важных вопросов
Теледоктор. Офтальмология
Теледоктор. Аритмия
Теледоктор. Бесплодие
«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»
Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru