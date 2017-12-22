﻿ Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России

22.12.2017 - 13:16

Новости Бразилии. Хосе Паоло Герреро сыграет на чемпионате мира по футболу в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Апелляционный комитет ФИФА частично удовлетворил прошение капитана сборной Перу о пересмотре дисквалификации за употребление кокаина.

Срок отстранения 33-летнего форварда «Фламенго» от футбола сокращен с года до 6 месяцев. Таким образом, Герреро сможет играть с мая 2018 года и получит возможность выступить на чемпионате мира.

Напомним, в крови Герреро был найден метаболит кокаина, который относится к стимуляторам. Допинг-проба была взята после отборочного матча с «Аргентиной» 5 октября.

Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»
«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»
Источник фото: скриншот из видео
Футбольный конфуз: Александр Кокорин ударил мимо пустых ворот с двух метров
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Фото: instagram.com/tagheuer
Невероятное чувство. Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем премии «Золотой мяч»
БАТЭ – «Арсенал». Фото: https://fcbate.by/ru
БАТЭ пропустил 6 мячей от «Арсенала» и покинул Лигу Европы
Обыграть «Арсенал». Ночью 7 декабря БАТЭ проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы
Обыграть «Арсенал». Ночью 7 декабря БАТЭ проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы
Все новости по теме Футбол
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru