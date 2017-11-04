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Дистанционная работа: какой закон в Беларуси её регламентирует?

04.11.2017 - 16:59

Новости Беларуси. Успевает ли действующее законодательство в Беларуси за виртуальной реальностью, рассказали в программе «Открытый разговор».

Людмила Шерснева, юрист-лицензиат, эксперт по трудовому праву:
Пока нет. Можно сказать на примере нашей ближайшей соседки – России.

У них такая форма отношений, как дистанционная работа, прямо закреплена Трудовым кодексом.

Что такое дистанционная работа? Это – работа, когда работник работает удалённо, он не зависит от нанимателя. При этом, эта работа позволяет работать, в том числе, и в Интернете. Главная отличительная особенность этой работы – то, что работнику нет необходимости заключать в офисе трудовой договор, они это могут сделать с нанимателем виртуально. Документ он может передать виртуально. Главное, чтобы для этого у нанимателя и работника были усиленные электронные ключи для подписи, по аналогии, как в банках, как в налоговых. 

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

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